Пентагон намерен предложить ВСУ долгосрочную программу взаимодействия - CNN

19:34 07 сентября Киев, Украина

Минобороны США разрабатывает план стратегической поддержки Вооруженных Сил Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.



В частности, Пентагон намерен предложить ВСУ долгосрочную программу взаимодействия, в которой будет учтена как полученная Украиной военная помощь, так и планируемая.



Разработкой программы занимается глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



По данным СМИ, с помощью этой программы США хотят определить, какое направление развития может быть предложено ВСУ и чего Украина должна достичь в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Программа рассчитана на время войны Украины против россии и на пять лет после ее окончания.



По словам одного из чиновников, речь может идти об определении желаемого баланса наступательных и оборонных возможностей, необходимой степени маневренности, выборе основных стратегий в зависимости от целей, которые будут избраны Украиной для ее вооруженных сил.



Отмечается, что если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это может открыть широкую программу снабжения оружием и создание долгосрочной программы военной подготовки.



Также сообщается, что результат анализа планируется передать Киеву для оценки, но в нем уже будет четкая дорожная карта, которая показывает, как, по мнению США, следует развивать ВСУ.



Ожидается, что проект будет готов "в течение следующего месяца или двух", мнение Украины будет иметь для программы решающее значение, пишет CNN.