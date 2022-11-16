Пентагон анонсировал заседание Рамштайн-7

10:26 16 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. 16 ноября пройдет седьмое заседание контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного Комитета начальников штабов Милли возглавят седьмую встречу Контактной группы по обороне Украины", - отметил представитель Минобороны США.

Сообщается, что встреча будет проводиться в онлайн-формате.



По словам Райдера, будут обсуждаться текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты от дальнейшей агрессии россии.