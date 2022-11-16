Пентагон анонсировал заседание Рамштайн-7

16 ноября пройдет седьмое заседание контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
Сообщается, что встреча будет проводиться в онлайн-формате.
По словам Райдера, будут обсуждаться текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты от дальнейшей агрессии россии.
По словам Райдера, будут обсуждаться текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты от дальнейшей агрессии россии.
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