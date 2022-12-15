Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из палаты Саакашвили

16:20 15 декабря Киев, Украина





В видео смонтированы кадры из клиники "Вивамеди" с разными датами: 9 августа, 4 октября, 12 декабря, – а на части сцен дата затерта. На каких-то кадрах Саакашвили ест, ходит по палате и даже ругается с медперсоналом.



В пенитенциарной службе Саакашвили обвинить в "симуляции". Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения, установленных в палате Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди". Причиной такого поступка в ведомстве назвали высокий общественный интерес, сообщает "Грузия Онлайн".В видео смонтированы кадры из клиники "Вивамеди" с разными датами: 9 августа, 4 октября, 12 декабря, – а на части сцен дата затерта. На каких-то кадрах Саакашвили ест, ходит по палате и даже ругается с медперсоналом.В пенитенциарной службе Саакашвили обвинить в "симуляции".

Как видно, 12 декабря Саакашвили уже передвигается при помощи ходунков и выглядит истощенным.



При этом пенитенциарная служба утверждает, что в видеоматериале "отчетливо видны имитационные действия Михаила Саакашвили, целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

Также госорган обвиняет экс-президента в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что пенитенциарная служба обнародовала видеокадры экс-президент Грузии Михаила Саакашвили

с целью "правильно проинформировать общество".

Организация "Центр верховенства закона" подвергла критике Пенитенциарную службу за распространение кадров с Михаилом Саакашвили.



Согласно заявлению, распространение такой записи "не служит законным общественным интересам", "нарушает право заключенного на неприкосновенность частной жизни" и создает "опасность дальнейшего ухудшения" его здоровья.



14 декабря состоялось судебное заседание по делу Саакашвили. Адвокаты экс-президента Грузии потребовали его присутствия на судебном процессе в режиме онлайн, однако ему не предоставили такой возможности. Причиной было названо отсутствие необходимых технических средств.



После этого Саакашвили заявил, что ему отказали в элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе и поэтому нарушение всех грузинских и международных норм вынуждено объявить голодовку.

"Я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий того, что включусь в свой процесс хотя бы по видеосвязи", — написал Саакашвили в письме, которое журналистам зачитал его адвокат Шалва Хачапурид.

Уже через несколько часов Саакашвили сообщил, что по просьбе евродепутатов прекращает голодовку.

"Получил послания от европарламентариев, которые категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам для утверждения, что я сам причиняю себе вред. При этом депутаты ЕП обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы защитить мои минимальные права", - написал Саакашвили. листья.

Он также отметил, что плохо чувствует себя не потому, что намеренно не ел, а потому, что отравлен.



Саакашвили также сообщил через адвоката, что с сегодняшнего дня больше не будет употреблять продукты, которые прошли через руки пенитенциарной системы. Он будет получать только ту пищу, которую принесут члены семьи или адвокат.