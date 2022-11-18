Пелоси уходит с поста председателя Палаты представителей Конгресса США

13:53 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Союзники Пелоси быстро сплотились вокруг представителя Хакима Джеффриса, как ее вероятного преемника в должности главного демократа Палаты представителей, республиканцы готовились назначить спикера от своей партии, который, как ожидается, будет препятствовать законодательной повестке дня президента Джо Байдена. Преемник Пелоси должен будет объединить демократов Палаты представителей, "разрывающихся" между центристами и все более активным левым флангом, пишет издание.



Пелоси сделала заявление об отставке во время выступления в Палате представителей, вызвав аплодисменты демократов, хотя многие республиканцы решили не приходить на мероприятие. Пелоси сказала, что не уйдет в отставку из Палаты представителей, а продолжит представлять Сан-Франциско, как она это делала в течение 35 лет. Первая женщина-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что откажется от своего поста на следующий день после того, как республиканцы обеспечили контроль над палатой представителей.Об этом сообщает Reuters.Союзники Пелоси быстро сплотились вокруг представителя Хакима Джеффриса, как ее вероятного преемника в должности главного демократа Палаты представителей, республиканцы готовились назначить спикера от своей партии, который, как ожидается, будет препятствовать законодательной повестке дня президента Джо Байдена. Преемник Пелоси должен будет объединить демократов Палаты представителей, "разрывающихся" между центристами и все более активным левым флангом, пишет издание.Пелоси сделала заявление об отставке во время выступления в Палате представителей, вызвав аплодисменты демократов, хотя многие республиканцы решили не приходить на мероприятие. Пелоси сказала, что не уйдет в отставку из Палаты представителей, а продолжит представлять Сан-Франциско, как она это делала в течение 35 лет.

"Пора для нового поколения возглавить Демократическую фракцию, которую я так глубоко уважаю. И я благодарна, что так много людей готовы и хотят взять на себя эту огромную ответственность", — сказала Пелоси.

Пелоси играла центральную роль в проведении законодательной повестки дня двух президентов-демократов через Конгресс, даже несмотря на то, что ее "очерняли" многие консерваторы. Она помогла принять подписанный президентом Бараком Обамой закон о здравоохранении 2010 года, а также расширить расходы на инфраструктуру и климат и правила обращения оружия во время правления Байдена. Она также председательствовала, когда Палата представителей объявляла импичмент президенту-республиканцу Дональду Трампу в 2019 и 2021 годах.



Байден в своем заявлении назвал Пелоси "наиболее последовательным спикером Палаты представителей в нашей истории".



Демократы Палаты представителей должны проголосовать за своих лидеров 30 ноября.