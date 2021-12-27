Пекин заблокировал экспорт товаров из Литвы

В Литве заявили, что блокировка является ответом на разрешение Тайваня открыть свое представительство в Литве.
В ЕС выразили обеспокоенность ситуацией и заявили, что обсудили этот вопрос с руководством Всемирной торговой организации.
Китай также блокирует поставки из стран ЕС, если в товарах есть компоненты литовского производства, заявил Валдис Домбровскис, Еврокомиссар по торговле, в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному в пятницу, пишет Euronews.
Китай также блокирует поставки из стран ЕС, если в товарах есть компоненты литовского производства, заявил Валдис Домбровскис, Еврокомиссар по торговле, в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному в пятницу, пишет Euronews.
Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в блокировании импорта товаров из Литвы и назвало заявление Домбровского "безответственным", сообщают СМИ.
Госсекретарь США Энтони Бликен во вторник пообщался с премьер-министром Литвы Ингридой Симонайте и выразил обеспокоенность из-за сообщения, что Китай не оформляет поставки из Литвы и поставки с литовскими компонентами и выдает отказы на заявки о литовском импорте.
Ранее в отношениях между двумя странами возросло напряжение в дипломатической сфере. Китай осудил решение Литвы разрешить открыть представительство Тайваня и объявил о снижении статуса литовских дипломатов в стране. В декабре литовские дипломаты покинули Китай из-за опасений Вильнюса за их безопасность.
Госсекретарь США Энтони Бликен во вторник пообщался с премьер-министром Литвы Ингридой Симонайте и выразил обеспокоенность из-за сообщения, что Китай не оформляет поставки из Литвы и поставки с литовскими компонентами и выдает отказы на заявки о литовском импорте.
Ранее в отношениях между двумя странами возросло напряжение в дипломатической сфере. Китай осудил решение Литвы разрешить открыть представительство Тайваня и объявил о снижении статуса литовских дипломатов в стране. В декабре литовские дипломаты покинули Китай из-за опасений Вильнюса за их безопасность.
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