Пекин заблокировал экспорт товаров из Литвы

20:21 27 Декабрь Киев, Украина

В Литве заявили, что блокировка является ответом на разрешение Тайваня открыть свое представительство в Литве.

В ЕС выразили обеспокоенность ситуацией и заявили, что обсудили этот вопрос с руководством Всемирной торговой организации.



Китай также блокирует поставки из стран ЕС, если в товарах есть компоненты литовского производства, заявил Валдис Домбровскис, Еврокомиссар по торговле, в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному в пятницу, пишет Euronews.

"Нам известно о многих случаях, когда импорт из Литвы и ЕС блокируют в китайских портах и это количество ежедневно растет, - заявил он. - Очевидно, китайская таможня отказывается оформлять товары из других стран ЕС, если там есть части литовского производства".

Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в блокировании импорта товаров из Литвы и назвало заявление Домбровского "безответственным", сообщают СМИ.



Госсекретарь США Энтони Бликен во вторник пообщался с премьер-министром Литвы Ингридой Симонайте и выразил обеспокоенность из-за сообщения, что Китай не оформляет поставки из Литвы и поставки с литовскими компонентами и выдает отказы на заявки о литовском импорте.



Ранее в отношениях между двумя странами возросло напряжение в дипломатической сфере. Китай осудил решение Литвы разрешить открыть представительство Тайваня и объявил о снижении статуса литовских дипломатов в стране. В декабре литовские дипломаты покинули Китай из-за опасений Вильнюса за их безопасность.