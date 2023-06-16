Педро Санчес объявил о роспуске парламента в Испании после неудачи на выборах

14:56 29 мая Киев, Украина

Премьер-министр Испании, Педро Санчес, принял решение о роспуске парламента в связи с неудачей его партии, Социалистической рабочей партии (PSOE), на выборах.

Эту информацию сообщает агентство Reuters в понедельник, 29 мая.
 
"Я обдумал результаты вчерашних выборов и принял это решение. Хотя эти выборы имели местный и региональный характер, значимость голосования превышает эти рамки. В качестве премьер-министра и генерального секретаря PSOE я лично принимаю результаты",- заявил Санчес.
 
После роспуска парламента были назначены досрочные парламентские выборы, которые состоятся 23 июля.

В преддверии этого решающего шага Социалистическая рабочая партия Санчеса потерпела поражение на местных выборах в Испании.

Консервативная Народная партия (PP) одержала победу в нескольких важных муниципалитетах и регионах страны.