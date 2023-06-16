Педро Санчес объявил о роспуске парламента в Испании после неудачи на выборах

Премьер-министр Испании, Педро Санчес, принял решение о роспуске парламента в связи с неудачей его партии, Социалистической рабочей партии (PSOE), на выборах.
Эту информацию сообщает агентство Reuters в понедельник, 29 мая.
Эту информацию сообщает агентство Reuters в понедельник, 29 мая.
После роспуска парламента были назначены досрочные парламентские выборы, которые состоятся 23 июля.
В преддверии этого решающего шага Социалистическая рабочая партия Санчеса потерпела поражение на местных выборах в Испании.
Консервативная Народная партия (PP) одержала победу в нескольких важных муниципалитетах и регионах страны.
В преддверии этого решающего шага Социалистическая рабочая партия Санчеса потерпела поражение на местных выборах в Испании.
Консервативная Народная партия (PP) одержала победу в нескольких важных муниципалитетах и регионах страны.
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