Паспорта выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии больше не признаются ЕС
17:52 12 октября Киев, Украина
Европейский совет призвал не признавать выданные паспорта рф на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Об этом говорится в заявлении Евросовета.
"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов", - сказано в сообщении.
Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.
"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", - заявили в Евросовете.
Далее Европейский совет начнет переговоры с Европарламентом для принятия окончательного решения.
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