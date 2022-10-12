Паспорта выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии больше не признаются ЕС

17:52 12 октября Киев, Украина

Европейский совет призвал не признавать выданные паспорта рф на оккупированных территориях Украины и Грузии.


Об этом говорится в заявлении Евросовета.
 
"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов", - сказано в сообщении.
 
Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.
 
"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", - заявили в Евросовете.
 
Далее Европейский совет начнет переговоры с Европарламентом для принятия окончательного решения.