Пашинян вновь заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана

15:33 22 мая Киев, Украина

Армения готова официально признать территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана , которая включает в себя важный регион Нагорный Карабах.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян , сообщает "Armenpress"

"Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения признает 86,6 тыс. кв. км территориальной целостности Азербайджана при условии, что Азербайджан признает 29 800 кв. км", - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности живущих в Нагорном Карабахе армян должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку. Премьер-министр подчеркнул, что для Армении важно создание международных гарантий этих переговоров.