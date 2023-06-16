Пашинян вновь заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана

Армения готова официально признать территориальную целостность 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которая включает в себя важный регион Нагорный Карабах.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Armenpress"
Он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности живущих в Нагорном Карабахе армян должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку. Премьер-министр подчеркнул, что для Армении важно создание международных гарантий этих переговоров.
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