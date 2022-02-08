Пашинян: РФ обязана вмешаться в кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе

13:31 17 Май Киев, Украина

Никол Пашинян уверен, что в соответствии с договором о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия обязана вмешаться в новый азербайджано-армянский конфликт в Карабахе.
 
Об этом он сказал в понедельник, 17 мая, на заседании Совета безопасности страны.

По словам Пашиняна, ситуация, сложившаяся на армяно-азербайджанской границе, прописана в уставе ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) по части реагирования на кризисные ситуации.

Он подчеркнул, что если конфликт не удастся решить политическим путем, то «должны быть применены военно-политические механизмы».
«Все эти механизмы, параллельно, армяно-российские союзнические механизмы должны быть задействованы. Они предусмотрены для таких случаев… Мы, пользуясь своим легитимным правом, предприняли старт этих функций», — заявил Пашинян.