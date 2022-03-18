Пашинян рассматривает возможность использования российских войск в решении карабахского конфликта

Никол Пашинян считает, что войска РФ способны взять на себя роль "миротворцев" и могут быть допущены в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом премьер-министр Армении заявил в интервью агентству Интерфакс.
Об этом премьер-министр Армении заявил в интервью агентству Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Пашинян призвал население Армении взяться за оружие, чтобы добиться приемлемого для себя окончания карабахского конфликта.
Напомним, 27 сентября Азербайджан сообщил о начале военной операции против Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.
После этого Анкара заявила о полной поддержке Баку в его стремлении вернуть контроль над спорной территорией.
В свою очередь Россия, Франция и США приняли совместное заявление, призвав прекратить боевые действия в Карабахе.
После переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, но в тот же день начали обвинять друг друга в несоблюдении договоренностей.
С тех пор Азербайджану удалось занять целый ряд населенных пунктов.
Напомним, 27 сентября Азербайджан сообщил о начале военной операции против Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.
После этого Анкара заявила о полной поддержке Баку в его стремлении вернуть контроль над спорной территорией.
В свою очередь Россия, Франция и США приняли совместное заявление, призвав прекратить боевые действия в Карабахе.
После переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, но в тот же день начали обвинять друг друга в несоблюдении договоренностей.
С тех пор Азербайджану удалось занять целый ряд населенных пунктов.
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