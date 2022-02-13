Пашинян о ситуации на границе

13:02 20 Май Киев, Украина

На территории Армении на границе с Азербайджаном находится более 600 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщает Интерфакс.

"Оперативная ситуация на участках в Сюникской и Гегаркуникской областей, куда вторглись азербайджанские ВС, не изменилась. Ситуация напряженная. В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек", - сказал Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что ВС Армении сделают максимум для предотвращения военного столкновения.