Пашинян информировал Кремль о вторжении Азербайджана

11:32 14 Май Киев, Украина

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил Владимиру Путину, что Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Азербайджана за посягательство на территориальную целостность.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении в пятницу, 14 мая.

"И.о. премьер-министра Армении проинформировал президента Путина о том, что сегодня он поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 договора организации", - сказано в сообщении.

В Минобороны Армении сообщили ТАСС, что азербайджанские военные находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области.

"В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства", - отметили в ведомстве.