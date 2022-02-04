Пашинян информировал Кремль о вторжении Азербайджана

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил Владимиру Путину, что Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Азербайджана за посягательство на территориальную целостность.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении в пятницу, 14 мая.
В Минобороны Армении сообщили ТАСС, что азербайджанские военные находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области.
Накануне Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении.
Генпрокурор Армении уже возбудил уголовное дело по статье на посягательство на территориальную целостность.
В Азербайджане ответили, что заявления Пашиняна имеют провокационный характер, а пограничные войска "занимают позиции, принадлежащих Азербайджану" в Лачинском и Кельбаджарском районах, которые Армения в прошлом году передала в рамках мирового соглашения после обострения в Нагорном Карабахе. Азербайджан утверждает, что укрепляет границы.
Генпрокурор Армении уже возбудил уголовное дело по статье на посягательство на территориальную целостность.
В Азербайджане ответили, что заявления Пашиняна имеют провокационный характер, а пограничные войска "занимают позиции, принадлежащих Азербайджану" в Лачинском и Кельбаджарском районах, которые Армения в прошлом году передала в рамках мирового соглашения после обострения в Нагорном Карабахе. Азербайджан утверждает, что укрепляет границы.
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