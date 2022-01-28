ПАСЕ приняла резолюцию о без вести пропавших

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 27 января приняла резолюцию "Прекращение практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы" No15431. Текст документа содержит пять правок, предложенных украинскими парламентариями на примере соответствующих случаев во временно оккупированных Крыму и ОРДЛО.
Документ опубликован на странице ПАСЕ.
ПАСЕ сожалеет, что насильственные исчезновения по-прежнему остаются частой криминальной практикой в геополитической сфере среди стран Совета Европы и во всем мире.
Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность из-за непонятной судьбы и местонахождение жертв насильственного исчезновения на территории Российской Федерации и территориях, подконтрольных России, в частности, с Автономной Республикой Крым, частями Донецкой и Луганской областей (Украина).
Кроме того, упоминается резолюция No1371 (2004), в которой говорится о четырех насильственных исчезновениях в Беларуси, и выражается сожаление, что до сих пор эти преступления были не расследованы, а виновные не привлечены к ответственности. Среди прочего также упоминается ряд резолюций по поводу российско-украинской войны.
ПАСЕ напоминает, что насильственные исчезновения нарушают ряд ключевых прав человека и в равной степени запрещены международной системой прав человека и международным гуманитарным правом, независимо от природы и квалификации вооруженного конфликта. Никакие обстоятельства, будь то угроза войны, война, внутренняя политическая нестабильность или любая другая чрезвычайная ситуация не оправдывают преступление насильственного исчезновения.
Ассамблея указывает на неопределенность, в которой живут семьи и родные без вести пропавших. Это преступление оказывает губительное психологическое, социальное, юридическое и экономическое влияние на них, а также на общины, где проживают потерпевшие.
Авторы резолюции обращают внимание, если это преступление происходит в контексте вооруженного конфликта, то это превращается в угрозу стабильности и предотвращает длительное примирение между сторонами конфликта, даже когда конфликт прекратился.
ПАСЕ обеспокоена возрастающими случаями такого вида преступления в контексте вооруженных конфликтов. Обычно на национальном уровне они не расследуются, говорится в документе. В ассамблее подчеркивают, что сколько времени с момента исчезновения человека не прошло, – это никоим образом не отменяет необходимости идентификации тел с помощью современных ДНК-методик.
Резолюция ссылается на прецедентую практику Европейского суда по правам человека, согласно которой страны обязаны без всяких условий расследовать все серьезные обвинения в нарушении ст. 2 (“право на жизнь”) и ст. 3 (“запрет пыток”) Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) и привлекать виновных к ответственности.
Украина предложила поправку, чтобы "срок давности, если он применяется к насильственным исчезновениям, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер".
По словам аналитика Евгения Ярошенко, это положение особенно актуально для Украины, поскольку Уголовный кодекс не признает насильственные исчезновения как длительное преступление, пока не будет установлена судьба пропавшего. Кроме того, ст.146-1 УК определяет максимально семь лет заключения за это преступление.
Документ отмечает несколько докладов Совета Европы, где подчеркивается медленное и неполное выполнение многочисленных решений ЕСПЧ, устанавливающих "процедурные" нарушения ст. 2 Конвенции. Суд принимал эти решения на том основании, что ряд государств не проводили серьезного расследования случаев насильственных исчезновений, особенно Российская Федерация в регионе Северного Кавказа.
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на временно оккупированных территориях ОРДЛО пропавшими без вести числятся 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Работа по их поиску должна осуществляться в рамках Трехсторонней контактной группы, согласно Минским договоренностям, впрочем, процесс заблокирован Россией.
Документ опубликован на странице ПАСЕ.
ПАСЕ сожалеет, что насильственные исчезновения по-прежнему остаются частой криминальной практикой в геополитической сфере среди стран Совета Европы и во всем мире.
Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность из-за непонятной судьбы и местонахождение жертв насильственного исчезновения на территории Российской Федерации и территориях, подконтрольных России, в частности, с Автономной Республикой Крым, частями Донецкой и Луганской областей (Украина).
Кроме того, упоминается резолюция No1371 (2004), в которой говорится о четырех насильственных исчезновениях в Беларуси, и выражается сожаление, что до сих пор эти преступления были не расследованы, а виновные не привлечены к ответственности. Среди прочего также упоминается ряд резолюций по поводу российско-украинской войны.
ПАСЕ напоминает, что насильственные исчезновения нарушают ряд ключевых прав человека и в равной степени запрещены международной системой прав человека и международным гуманитарным правом, независимо от природы и квалификации вооруженного конфликта. Никакие обстоятельства, будь то угроза войны, война, внутренняя политическая нестабильность или любая другая чрезвычайная ситуация не оправдывают преступление насильственного исчезновения.
Ассамблея указывает на неопределенность, в которой живут семьи и родные без вести пропавших. Это преступление оказывает губительное психологическое, социальное, юридическое и экономическое влияние на них, а также на общины, где проживают потерпевшие.
Авторы резолюции обращают внимание, если это преступление происходит в контексте вооруженного конфликта, то это превращается в угрозу стабильности и предотвращает длительное примирение между сторонами конфликта, даже когда конфликт прекратился.
ПАСЕ обеспокоена возрастающими случаями такого вида преступления в контексте вооруженных конфликтов. Обычно на национальном уровне они не расследуются, говорится в документе. В ассамблее подчеркивают, что сколько времени с момента исчезновения человека не прошло, – это никоим образом не отменяет необходимости идентификации тел с помощью современных ДНК-методик.
Резолюция ссылается на прецедентую практику Европейского суда по правам человека, согласно которой страны обязаны без всяких условий расследовать все серьезные обвинения в нарушении ст. 2 (“право на жизнь”) и ст. 3 (“запрет пыток”) Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) и привлекать виновных к ответственности.
Украина предложила поправку, чтобы "срок давности, если он применяется к насильственным исчезновениям, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер".
По словам аналитика Евгения Ярошенко, это положение особенно актуально для Украины, поскольку Уголовный кодекс не признает насильственные исчезновения как длительное преступление, пока не будет установлена судьба пропавшего. Кроме того, ст.146-1 УК определяет максимально семь лет заключения за это преступление.
Документ отмечает несколько докладов Совета Европы, где подчеркивается медленное и неполное выполнение многочисленных решений ЕСПЧ, устанавливающих "процедурные" нарушения ст. 2 Конвенции. Суд принимал эти решения на том основании, что ряд государств не проводили серьезного расследования случаев насильственных исчезновений, особенно Российская Федерация в регионе Северного Кавказа.
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на временно оккупированных территориях ОРДЛО пропавшими без вести числятся 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Работа по их поиску должна осуществляться в рамках Трехсторонней контактной группы, согласно Минским договоренностям, впрочем, процесс заблокирован Россией.
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