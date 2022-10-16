ПАСЕ оценила решение признать рф страной-террористом

Международные организации "услышат" о решении ПАСЕ признать террористическим действующий российский режим.
Об этом заявил Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс на брифинге, посвященном завершению осенней сессии ПАСЕ.
Он также подчеркнул, что благодаря правилам ПАСЕ, принятым в 2019 году, уже через два дня после того, как россия развязала войну, было принято решение приостановить права рф в организации, а через три недели - исключить ее из Совета Европы.
При этом он отметил: "ООН таких правил не имеет. ОБСЕ также не имеет таких правил".
В то же время, отметил Кокс, "я узнал от коллег, работающих в ОБСЕ, что они обсуждают ситуацию, поскольку россия блокирует все. И если организация не может работать, потому что этому препятствует одна из стран-членов, то нужно что-то делать (...) ОБСЕ может это обсуждать, но не мне давать такие советы".
По словам президента ПАСЕ, ООН также должна принимать решения.
По словам президента ПАСЕ, ООН также должна принимать решения.
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