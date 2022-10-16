ПАСЕ оценила решение признать рф страной-террористом

20:46 14 октября Киев, Украина

Международные организации "услышат" о решении ПАСЕ признать террористическим действующий российский режим.



Об этом заявил Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс на брифинге, посвященном завершению осенней сессии ПАСЕ.

"Ассамблея была права, сказав "нынешний террористический режим". И это будет услышано в других международных организациях", - сказал Кокс.

Он также подчеркнул, что благодаря правилам ПАСЕ, принятым в 2019 году, уже через два дня после того, как россия развязала войну, было принято решение приостановить права рф в организации, а через три недели - исключить ее из Совета Европы.

"Я думаю, это поразило другие международные организации", - отметил Кокс.

При этом он отметил: "ООН таких правил не имеет. ОБСЕ также не имеет таких правил".

В то же время, отметил Кокс, "я узнал от коллег, работающих в ОБСЕ, что они обсуждают ситуацию, поскольку россия блокирует все. И если организация не может работать, потому что этому препятствует одна из стран-членов, то нужно что-то делать (...) ОБСЕ может это обсуждать, но не мне давать такие советы".



По словам президента ПАСЕ, ООН также должна принимать решения.

"Она должна найти ответы на такие вопросы, как неспособность использовать лучшую существующую систему, Международный уголовный суд для ситуаций агрессивной войны. Потому что действующий мандат этого не позволяет, и для смены мандата нужно, чтобы не отрицал Совет Безопасности, а главный зачинщик говорит, что этого не будет никогда. Тогда нужно найти решение этой ситуации. И следствием такой ситуации будет понимание, что если решить ее с помощью одних структур невозможно, хотя все мировое сообщество понимает, что ведется агрессивная война и что нельзя оставлять это безнаказанным, то нужно создать другие структуры", - считает Кокс.