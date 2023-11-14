Партия власти Грузии игнорирует статус Зурабишвили: термин "президент" исключен из обращения

Партия власти Грузии приняла решение перестать использовать термин "президент" при обращении к Саломе Зурабишвили и полностью игнорировать ее статус, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Он отметил, что у Зурабишвили нет легитимности среди депутатов, избранных народом, и большинства, поддержавшего ее выбор. Поэтому они будут обращаться к ней просто как к Саломе Зурабишвили, оппозиционному политику.
Заявление Мдинарадзе вызвано возмущением в партии из-за интервью Зурабишвили французскому телеканалу LCI. В ходе беседы ее спросили о возможности того, что владимир путин и Си Цзиньпин могут предстать перед судом. В ответ Зурабишвили, избегая названия имен, выразила мнение о том, что должен наступить исторический момент, который все разъяснит, но при этом отметила, что считает это маловероятным.
Правительство Грузии выразило беспокойство, что высказывания Зурабишвили могут повредить стратегическому сотрудничеству с Китаем. Премьер-министр Гарибашвили утверждает, что заявления Зурабишвили не имеют значения, и лично встретился с послом Китая в Грузии, чтобы подтвердить дружбу и поддержку страны Китаю и Си Цзиньпину.
В июле Грузия и Китай повысили уровень своего двустороннего сотрудничества до стратегического партнерства, вызвав критику оппозиции в Грузии. Напряженность в отношениях между партией у власти и оппозиционной президенткой Зурабишвили регулярно приводит к конфликтам.
Заявление Мдинарадзе вызвано возмущением в партии из-за интервью Зурабишвили французскому телеканалу LCI. В ходе беседы ее спросили о возможности того, что владимир путин и Си Цзиньпин могут предстать перед судом. В ответ Зурабишвили, избегая названия имен, выразила мнение о том, что должен наступить исторический момент, который все разъяснит, но при этом отметила, что считает это маловероятным.
Правительство Грузии выразило беспокойство, что высказывания Зурабишвили могут повредить стратегическому сотрудничеству с Китаем. Премьер-министр Гарибашвили утверждает, что заявления Зурабишвили не имеют значения, и лично встретился с послом Китая в Грузии, чтобы подтвердить дружбу и поддержку страны Китаю и Си Цзиньпину.
В июле Грузия и Китай повысили уровень своего двустороннего сотрудничества до стратегического партнерства, вызвав критику оппозиции в Грузии. Напряженность в отношениях между партией у власти и оппозиционной президенткой Зурабишвили регулярно приводит к конфликтам.
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