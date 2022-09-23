Партия Орбана планирует провести общенациональный опрос о поддержке санкций против рф

Партии правящей коалиции Венгрии, попросили провести общенациональный опрос о поддержке венгерским населением энергетических санкций ЕС против россии.
Об этом пишет Euractiv.
После двухдневного заседания парламентской группы правящей партии "Фидес" и ее партнера KDNP, которую многие считают партией-сателлитом, ведущие политики сообщили журналистам в четверг, что коалиция "призвала правительство провести национальные консультации по санкциям против россии".
Но не по всем 11 тысячам ограничительным мерам, которые уже действуют, потому что это было бы невозможно, а только по энергетическим санкциям, поскольку "они наносят ущерб и ставят россию в затруднительное положение", уточнил глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.
По словам Кочиша, россия стала намного богаче, а Европа – намного беднее, и если бы санкции отменили, то не было бы ни инфляции, ни рецессии.
По его мнению, в ЕС еще никто не спрашивал людей о санкциях: венгерское правительство сделает это первым и сможет "использовать это позже".
Национальные консультации по различным темам, начиная от миграции до мер по COVID-19, стали центральным инструментом для правительства Виктора Орбана, который находится у власти с 2010 года, чтобы продемонстрировать поддержку своей внутренней политики.
Неофициальные опросы, отличные от национальных референдумов, которые предусматривают строгие нормативные требования, доступны каждому совершеннолетнему в Венгрии, анкету можно отправить по почте или заполнить онлайн, и их критикуют за то, что они содержат предвзятые и наводящие вопросы.
После двухдневного заседания парламентской группы правящей партии "Фидес" и ее партнера KDNP, которую многие считают партией-сателлитом, ведущие политики сообщили журналистам в четверг, что коалиция "призвала правительство провести национальные консультации по санкциям против россии".
Но не по всем 11 тысячам ограничительным мерам, которые уже действуют, потому что это было бы невозможно, а только по энергетическим санкциям, поскольку "они наносят ущерб и ставят россию в затруднительное положение", уточнил глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.
По словам Кочиша, россия стала намного богаче, а Европа – намного беднее, и если бы санкции отменили, то не было бы ни инфляции, ни рецессии.
По его мнению, в ЕС еще никто не спрашивал людей о санкциях: венгерское правительство сделает это первым и сможет "использовать это позже".
Национальные консультации по различным темам, начиная от миграции до мер по COVID-19, стали центральным инструментом для правительства Виктора Орбана, который находится у власти с 2010 года, чтобы продемонстрировать поддержку своей внутренней политики.
Неофициальные опросы, отличные от национальных референдумов, которые предусматривают строгие нормативные требования, доступны каждому совершеннолетнему в Венгрии, анкету можно отправить по почте или заполнить онлайн, и их критикуют за то, что они содержат предвзятые и наводящие вопросы.
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