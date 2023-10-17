Парламентские выборы: в Польше завершился подсчет голосов

10:38 17 октября Киев, Украина

В Польше завершился подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 15 октября. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%, но потеряла большинство.

Окончательные результаты голосования обнародовала польская избирательная комиссия.



Так, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов.

На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%.

Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).

Четвертое - "Левица" (8.61%).

На пятом - "Конфедерация" (7,16%).

Явка на парламентских выборах составила 74,38%.



"Гражданская платформа, "Третий путь" и "Ливица" получили шанс сформировать правительство.