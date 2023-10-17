Парламентские выборы: в Польше завершился подсчет голосов

В Польше завершился подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 15 октября. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%, но потеряла большинство.
Окончательные результаты голосования обнародовала польская избирательная комиссия.
Так, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов.
На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%.
Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).
Четвертое - "Левица" (8.61%).
На пятом - "Конфедерация" (7,16%).
Явка на парламентских выборах составила 74,38%.
"Гражданская платформа, "Третий путь" и "Ливица" получили шанс сформировать правительство.
Так, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов.
На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%.
Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).
Четвертое - "Левица" (8.61%).
На пятом - "Конфедерация" (7,16%).
Явка на парламентских выборах составила 74,38%.
"Гражданская платформа, "Третий путь" и "Ливица" получили шанс сформировать правительство.
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