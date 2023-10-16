Парламентские выборы в Польше: лидирует партия "Право и справедливость"

Национальная избирательная комиссия Польши утром 16 октября по итогам подсчета 10,3% бюллетеней обнародовала первые официальные результаты парламентских выборов.
Об этом сообщает TVP Info.
В настоящее время на выборах в Сейма лидирует партия "Право и справедливость" - 40,17% голосов, "Гражданская коалиция" получила 26,55% голосов, "Третий путь" - 13,66%, "Левица" - 8,34% , "Конфедерация" – 7,35%. Вероятно, не сможет набрать необходимое большинство голосов для создания парламентской коалиции, несмотря на победу в этих выборах.
Отмечается, что явка на выборы по данным подсчета 10,3% голосов составляет 72,18%.
По данным экзит-поллов с результатом 36,8% на выборах побеждает руководящая партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским. На втором месте – "Гражданская платформа" экс-премьера Польши Дональда Туска с результатом в 31,6% голосов.
Прогноз распределения мест на основе последнего опроса указывает на то, что "Право и справедливость" будет иметь 198 депутатов в парламенте, "Гражданская платформа" - 161, "Третий путь" - 57, "Ливица" - 30 и "Конфедерация" - 14.
Национальная избирательная комиссия обещает обнародовать окончательные результаты выборов до обеда вторника, 17 октября.
В 2019 году общая явка на парламентских выборах Польши составляла 61,74% и была самой высокой с 1989 года.
В настоящее время на выборах в Сейма лидирует партия "Право и справедливость" - 40,17% голосов, "Гражданская коалиция" получила 26,55% голосов, "Третий путь" - 13,66%, "Левица" - 8,34% , "Конфедерация" – 7,35%. Вероятно, не сможет набрать необходимое большинство голосов для создания парламентской коалиции, несмотря на победу в этих выборах.
Отмечается, что явка на выборы по данным подсчета 10,3% голосов составляет 72,18%.
По данным экзит-поллов с результатом 36,8% на выборах побеждает руководящая партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским. На втором месте – "Гражданская платформа" экс-премьера Польши Дональда Туска с результатом в 31,6% голосов.
Прогноз распределения мест на основе последнего опроса указывает на то, что "Право и справедливость" будет иметь 198 депутатов в парламенте, "Гражданская платформа" - 161, "Третий путь" - 57, "Ливица" - 30 и "Конфедерация" - 14.
Национальная избирательная комиссия обещает обнародовать окончательные результаты выборов до обеда вторника, 17 октября.
В 2019 году общая явка на парламентских выборах Польши составляла 61,74% и была самой высокой с 1989 года.
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