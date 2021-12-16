Парламентские выборы в Болгарии. Результат экзит-поллов

Экзит-поллы парламентских выборов в Болгарии говорят о вероятной победе антикоррупционной политической коалиции "Продолжаем перемены" (We Continue The Change).

Об этом пишет Reuters.



Коалиция создана крупными болгарскими предпринимателями Кириллом Петковым и Асеном Василевым, основной задачей которой является борьба с коррупцией в стране. При предварительном подсчете голосов она набрала 26%. Лидеры партии заявляют о том, что открыты для взаимодействия и компромиссов, но настаивают на том, что не отступят от планов реформировать судебную систему и далее продолжат борьбу с коррупцией. В партии подтверждают, что замена главного прокурора и укрепление антикоррупционного агентства будут ключевыми вопросами на переговорах по коалиции.



Всего в выборах приняли участие более 20 политических партий и 7 коалиций.



Также, на конец ноября запланированы президентские выборы. На сегодняшний день действующий президент страны Румен Радев является кандидатом с максимальными шансами на победу.