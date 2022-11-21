Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом

16:38 21 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Парламентская ассамблея НАТО потребовала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала рф государством-террористом.Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил Чернев.

Как сообщил Чернев, резолюция содержит ряд важных для Украины решений: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с рф за нанесенный Украине ущерб.



Чернев также подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции - это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, поэтому влияет на руководство стран в принятии решений", - пояснил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

Чернев отмечает, что украинская позиция относительно создания трибунала, выплаты репараций и признания россии государством-террористом постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.