Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом

Парламентская ассамблея НАТО потребовала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала рф государством-террористом.
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Как сообщил Чернев, резолюция содержит ряд важных для Украины решений: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с рф за нанесенный Украине ущерб.
Чернев также подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Чернев также подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Чернев отмечает, что украинская позиция относительно создания трибунала, выплаты репараций и признания россии государством-террористом постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.
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