Парламент Турции не будет ускорять рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам турецкого парламента будет обсуждать ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО в рамках своей обычной повестки дня и не будет ускорять рассмотрение заявки.
Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Фуат Октай, сообщает Reuters.
Комитет по иностранным делам парламента Турции должен одобрить законопроект о ратификации заявки Швеции на членство в НАТО перед голосованием в парламенте. После одобрения парламентом документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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