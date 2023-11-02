Парламент Турции не будет ускорять рассмотрение заявки Швеции в НАТО

08:08 02 ноября Киев, Украина

Комитет по иностранным делам турецкого парламента будет обсуждать ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО в рамках своей обычной повестки дня и не будет ускорять рассмотрение заявки.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Фуат Октай, сообщает Reuters.

"Членство Швеции в НАТО — это лишь одно из международных соглашений, ожидающих ратификацию. Мы будем обсуждать его, когда придет время... в рамках наших собственных приоритетов... То, что срочно для других, не обязательно срочно для нас", - сказал он.

Комитет по иностранным делам парламента Турции должен одобрить законопроект о ратификации заявки Швеции на членство в НАТО перед голосованием в парламенте. После одобрения парламентом документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.