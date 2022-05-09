Парламент Швейцарии избрал нового президента страны

19:00 09 декабря Киев, Украина

В Швейцарии прошла церемония выборов президента страны, на пост главы государства назначен министр экономики Гай Пармелен.



Министр сменит на посту нынешнего главу государства Симонетту Зоммаругу уже с 1 января, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей парламента, 9 декабря.



Выборы президента в Швейцарии прошли в парламенте, на совместном заседании обеих палат, 188 голосами из 202. Как отмечают местные таблоиды, церемония выборов прошла в необычном для этого мероприятия формате. Так, заседание парламентариев было открыто минутой молчания в дань жертв коронавируса, а спикер Федерального собрания Андреас Эби призвал депутатов встать в память о смерти пяти тысяч швейцарцев от пандемии.



Новый президент страны родился в 1959 году в Бюрсене, по специальности - виноградарь. С 1993 года он глава муниципалитета родного города, а в 2003 году был избран в Национальный совет Швейцарии. В кабинет министров Гай Пармелен попал в 2016 году в качестве министра обороны и спорта, а уже в 2018 году пересел в кресло главы минэкономики.



Президента Швейцарии выбирают среди членов правительства ежегодно по кругу, но не реже одного раза в семь лет. Это номинальная должность, так как единственная функция, которая есть у главы швейцарского государства - это право решающего голоса при обсуждении вопросов на уровне правительства.