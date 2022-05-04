Парламент Молдовы подчинил себе Службу информации и безопасности

18:03 03 декабря Киев, Украина

Молдавский парламент с перевесом голосов в один голос, проголосовал за лишение права контроля президента Майи Санду над Службой информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Проект был зарегистрирован за день до утверждения. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая заявила о попытке депутатов узурпировать власть.



За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство - фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор", 51 из 101 депутата.



Оппозиция не участвовала в голосовании, ее депутаты свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон" (Шор и Додон). У здания парламента проходила акция протеста.



Молдавские депутаты уже пытались подчинить себе Службу информации и безопасности в 2016 году, тогда это произошло по инициативе самого богатого гражданина страны Плахотнюка. В 2019 году Санду добилась того, чтобы вернуть орган под контроль президента.