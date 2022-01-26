Парламент Ливии настаивает на смене временного премьер-министра

14:10 26 Январь Киев, Украина

Парламент Ливии, стремясь заменить временного премьер-министра Абдулхамида Дбейба, опубликовал критерии, определяющие кандидатов на этот пост.



Дбейба является соперником спикера парламента Агилы Салеха, и этот шаг был сделан через месяц после того, как президентские выборы, спонсируемые ООН, были отложены.



Голосование было призвано помочь североафриканской стране преодолеть десятилетие хаоса после восстания 2011 года, в результате которого был свергнут диктатор Моамер Каддафи.



Палата Салеха, также известная как Палата представителей, базируется в восточном городе Тобрук, а администрация Дбейбы - в Триполи.



На заседании, в котором приняли участие 120 депутатов, парламент «одобрил условия, которым должны соответствовать кандидаты на пост главы следующего правительства», заявил пресс-секретарь Абдулла Блихег.



Ассамблея опубликовала список из 13 критериев для претендентов, включая обязательство не баллотироваться на будущих выборах, наличие только ливийского гражданства и поддержку не менее 25 парламентариев.



Отметим, выборы 24 декабря были отложены после нескольких месяцев споров по поводу их правовой основы и того, кто может баллотироваться.



Затем соперники Дбейбаха заявили, что мандат его правительства закончился, хотя некоторые депутаты заявили, что его администрация должна остаться до новых выборов.



Организация Объединенных Наций также призвала к новой дате президентских выборов, а не к перестановкам в правительстве.



Магнат Дбейба вступил в должность в начале прошлого года в рамках процесса, призванного помочь положить конец сложному конфликту, разорявшему Ливию после свержения Каддафи. Он неоднократно заявлял, что передаст власть только избранному правительству.



На прошлой неделе Салех призвал комитет, отвечающий за наблюдение за выборами, принять к концу января «окончательную» дату отложенных президентских и парламентских выборов.

Это произошло на следующий день после того, как он призвал к созданию нового временного правительства в Триполи, заявив, что нынешняя исполнительная власть устарела.