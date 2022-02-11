Парламент Ливии избрал нового премьер-министра, несмотря на отказ нынешнего премьера уйти в отставку

16:36 11 Февраль Киев, Украина

Ливийский парламент одобрил кандидатуру нового главы правительства национального единства, им стал экс-министр внутренних дел Фатхи Башагу.

Башага, исламист и бывший командир ополчения из Мисраты, похоже, пользуется достаточной поддержкой со стороны ополченцев на западе страны, чтобы занять этот пост, несмотря на отказ нынешнего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейбы уйти в отставку.



Ливийские СМИ транслировали видеозапись заседания парламента в восточном городе Тобрук, на котором спикер Агиле Салех объявляет об утверждении большинством голосов нового премьер-министра национального единства Фатхи Башаги.



Несколькими минутами ранее ливийский парламент одобрил ряд поправок к конституции, открыв путь к парламентским и президентским выборам через 14 месяцев.



Выборы, ранее запланированные на 24 декабря, были отменены, когда избирательная комиссия страны объявила о своей неготовности к проведению голосования.



Что будет дальше, непонятно.

Нынешний премьер-министр национального единства Абдул Хамид Дбейба заявил ливийским СМИ несколько дней назад, что не передаст власть новому премьер-министру, подчеркнув, что любые действия сместить его с должности являются «мошенничеством».



Некоторые наблюдатели в Ливии предупреждают, что в Триполи могут начаться боевые действия, если силы ополчения выступят против решения парламента.



Пол Салливан, ближневосточный аналитик из Вашингтона, сообщил, что «Ливия переживает не лучшие времена» даже спустя десятилетие после свержения давнего правителя Муаммара Каддафи.



Салливан добавляет, что «трайбализм» является частью проблемы в Ливии и что «внесение поправок в конституцию может вызвать еще большую враждебность и тревогу. Ливия, — утверждает он, — еще не сплоченная страна».



Хаттар Абу Диаб, преподающий политологию в Парижском университете, согласен с Салливаном в отношении ливийского трайбализма и подчеркивает, что «нам еще предстоит увидеть окончательный ход долгого и мучительного ливийского конфликта».



Абу Диаб утверждает, что политическим силам на востоке Ливии удалось разделить силы на западе страны, назначив Башагу новым премьер-министром, потому что Башага пользуется значительной поддержкой в Триполи и прилегающих районах.



Абу Диаб добавляет, что в некоторых сообщениях говорится, что силы ополчения в Триполи в настоящее время окружают правительственные здания, удерживаемые теми, кто верен уходящему в отставку премьер-министру Дбейбе.