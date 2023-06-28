Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

15:08 28 июня Киев, Украина

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом, совершенным против украинского народа, сообщил министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил свою искреннюю благодарность хорватским депутатам за принятое решение, которое признает страшные события тех лет.
 
"Я испытываю искреннюю благодарность к хорватскому парламенту за почтение памяти миллионов жертв, которое проявляется через это историческое голосование. Мировое признание геноцида Голодомора непрерывно увеличивается, и это очень важно", - отметил министр.

Голодомор представляет собой искусственно созданный голод, организованный сталинским репрессивным режимом в период активной коллективизации, т.е. принудительного отбора частной собственности и формирования коллективных хозяйств.