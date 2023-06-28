Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом, совершенным против украинского народа, сообщил министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства выразил свою искреннюю благодарность хорватским депутатам за принятое решение, которое признает страшные события тех лет.
Глава внешнеполитического ведомства выразил свою искреннюю благодарность хорватским депутатам за принятое решение, которое признает страшные события тех лет.
Голодомор представляет собой искусственно созданный голод, организованный сталинским репрессивным режимом в период активной коллективизации, т.е. принудительного отбора частной собственности и формирования коллективных хозяйств.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии