Папа Римский заявил, что Ватикан готов стать посредником между Украиной и россией

Папа Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между россией и Украиной.
Об этом он заявил в интервью La Stampa.
На вопрос, верит ли он в примирение москвы и Киева, Папа призвал всех не сдаваться в этом вопросе.
Он также заявил, что должно быть "желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения".
Папа Римский Франциск в среду, 16 ноября, осудил последнюю волну ракетных атак в Украине. Понтифик призвал к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации, и попросил Бога "спешить" прекратить войну.
Позиция Папы Римского относительно российского вторжения в Украину
За время полномасштабного вторжения рф в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова о войне. Сначала Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.
Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестной дороги в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка . Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.
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