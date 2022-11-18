Папа Римский заявил, что Ватикан готов стать посредником между Украиной и россией

15:13 18 ноября Киев, Украина

Папа Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между россией и Украиной.

Об этом он заявил в интервью La Stampa.

"Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине", - сказал понтифик.

На вопрос, верит ли он в примирение москвы и Киева, Папа призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который есть плод диалога", - сказал он.

Он также заявил, что должно быть "желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения".

"Истинный мир, который является плодом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые таким образом возродятся, может быть, другими путями, но возродятся", – сказал Папа.

Папа Римский Франциск в среду, 16 ноября, осудил последнюю волну ракетных атак в Украине. Понтифик призвал к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации, и попросил Бога "спешить" прекратить войну.



Позиция Папы Римского относительно российского вторжения в Украину

За время полномасштабного вторжения рф в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова о войне. Сначала Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.



Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестной дороги в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка . Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.