Папа Римский: Возвращение россией оккупированных территорий Украины - "политический вопрос"

18:02 26 мая Киев, Украина





Об этом Папа Римский Франциск сказал в интервью телеканалу Telemundo. Папа Римский Франциск заявил, что возвращение россией оккупированных территорий Украины является "политическим вопросом". Понтифик также отметил, что для достижения мира стороны должны "разговаривать друг с другом".Об этом Папа Римский Франциск сказал в интервью телеканалу Telemundo.

"Этот политический вопрос. Мир будет достигнут, когда россия и Украина поговорят друг с другом, с глазу на глаз или через посредников", — сказал Папа Римский Франциск.

Понтифик также рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским , когда тот приехал с визитом в Италию 13 мая.

"Украинцы не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иными словами, они сами имеют очень большую силу", - отметил Папа Римский.

Как сообщало издание Vatican News, в конце прошлой недели понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи "миротворческую миссию", связанную с войной в Украине. Подробности миссии не раскрывались.



1 мая Папа Римский Франциск заявил , что участвует в "миротворческой миссии", которая имеет целью "положить конец конфликту между россией и Украиной". Он заверил, что сделает "все, что в человеческих силах", чтобы вернуть украинских детей, депортированных в россию и воссоединить семьи.