Папа Римский: Возвращение россией оккупированных территорий Украины - "политический вопрос"

Папа Римский Франциск заявил, что возвращение россией оккупированных территорий Украины является "политическим вопросом". Понтифик также отметил, что для достижения мира стороны должны "разговаривать друг с другом".
Об этом Папа Римский Франциск сказал в интервью телеканалу Telemundo.
Об этом Папа Римский Франциск сказал в интервью телеканалу Telemundo.
Понтифик также рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским , когда тот приехал с визитом в Италию 13 мая.
Как сообщало издание Vatican News, в конце прошлой недели понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи "миротворческую миссию", связанную с войной в Украине. Подробности миссии не раскрывались.
1 мая Папа Римский Франциск заявил , что участвует в "миротворческой миссии", которая имеет целью "положить конец конфликту между россией и Украиной". Он заверил, что сделает "все, что в человеческих силах", чтобы вернуть украинских детей, депортированных в россию и воссоединить семьи.
1 мая Папа Римский Франциск заявил , что участвует в "миротворческой миссии", которая имеет целью "положить конец конфликту между россией и Украиной". Он заверил, что сделает "все, что в человеческих силах", чтобы вернуть украинских детей, депортированных в россию и воссоединить семьи.
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