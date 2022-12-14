Папа Римский призвал праздновать Рождество скромнее, а деньги передать Украине
16:35 14 декабря Киев, Украина
Папа Римский
Франциск призвал верующих отпраздновать Рождество
скромнее, а сэкономленные средства передать Украине. Об этом он сказал во время всеобщей аудиенции в среду, 14 декабря, передает
Vatican News.
Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает.
"Праздновать Рождество, устраивать праздник – прекрасно. Но проведем скромнее Рождество, со скромными подарками. А сэкономленное отправим украинскому народу, который в этом нуждается. Там большие страдания, там голодают и страдают от холода. Многие люди умирают из-за того, что поблизости нет врачей и медперсонала", - сказал Папа Франциск.
Он призвал праздновать Рождество с народом Украины в сердцах.
"Не будем забывать: Рождество – да, в мире с Господом – да, но с украинцами в сердце. И сделаем этот конкретный жест для них", - отметил Папа Римский.
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