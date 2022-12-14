Папа Римский призвал праздновать Рождество скромнее, а деньги передать Украине

16:35 14 декабря Киев, Украина





Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает. Папа Римский Франциск призвал верующих отпраздновать Рождество скромнее, а сэкономленные средства передать Украине. Об этом он сказал во время всеобщей аудиенции в среду, 14 декабря, передает Vatican News.Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает.

"Праздновать Рождество, устраивать праздник – прекрасно. Но проведем скромнее Рождество, со скромными подарками. А сэкономленное отправим украинскому народу, который в этом нуждается. Там большие страдания, там голодают и страдают от холода. Многие люди умирают из-за того, что поблизости нет врачей и медперсонала", - сказал Папа Франциск.

Он призвал праздновать Рождество с народом Украины в сердцах.