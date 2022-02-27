Папа Римский позвонил Зеленскому и посетил российское посольство в Ватикане

Папа Франциск выразил "глубокую боль в связи с трагическими событиями" в результате вторжения России в Украину. Также известно, что он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
" У Папы Франциска состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Святейший Отец выразил глубочайшую боль в связи с трагическими событиями, разворачивающимися в нашей стране", - говорится в сообщении посольства в Twitter .
Зеленский также написал в Твиттере, чтобы поблагодарить Франциска «за молитвы о мире в Украине и прекращении огня. Украинский народ чувствует духовную поддержку Его Святейшества ».
Об этом сообщило посольство Киева в class="word">Ватикане.
" У Папы Франциска состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Святейший Отец выразил глубочайшую боль в связи с трагическими событиями, разворачивающимися в нашей стране", - говорится в сообщении посольства в Twitter .
Зеленский также написал в Твиттере, чтобы поблагодарить Франциска «за молитвы о мире в Украине и прекращении огня. Украинский народ чувствует духовную поддержку Его Святейшества ».
Отметим, Франциск в пятницу утром посетил посольство России в Ватикане, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу второго дня вторжения Москвы в Украину. Папа обычно никогда не посещает иностранные дипломатические учреждения и обычно принимает аккредитованных дипломатов в Апостольском дворце Ватикана.
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