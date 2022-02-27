Папа Римский позвонил Зеленскому и посетил российское посольство в Ватикане

Папа

Франциск

выразил

глубокую

боль

в

связи

с

трагическими

событиями

в

результате

вторжения

России

в

Украину. Также известно, что он провел телефонный

разговор

с

Владимиром

Зеленским.

Об этом сообщило посольство Киева в class="word">Ватикане .



" У Папы Франциска состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским . Святейший Отец выразил глубочайшую боль в связи с трагическими событиями , разворачивающимися в нашей стране ", - говорится в сообщении посольства в Twitter .



Зеленский также написал в Твиттере , чтобы поблагодарить Франциска « за молитвы о мире в Украине и прекращении огня . Украинский народ чувствует духовную поддержку Его Святейшества ».