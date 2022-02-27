Папа Римский позвонил Зеленскому и посетил российское посольство в Ватикане

09:44 27 Февраль Киев, Украина

Папа Франциск выразил "глубокую боль в связи с трагическими событиямив результате вторжения России в Украину. Также известно, что он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
 
Об этом сообщило посольство Киева в class="word">Ватикане.

" У Папы Франциска состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром ЗеленскимСвятейший Отец выразил глубочайшую боль в связи с трагическими событиямиразворачивающимися в нашей стране", - говорится в сообщении посольства в Twitter .

Зеленский также написал в Твиттеречтобы поблагодарить Франциска «за молитвы о мире в Украине и прекращении огняУкраинский народ чувствует духовную поддержку Его Святейшества ».
 
Отметим, Франциск в пятницу утром посетил посольство России в Ватиканечтобы выразить свою обеспокоенность по поводу второго дня вторжения Москвы в Украину. Папа обычно никогда не посещает иностранные дипломатические учреждения и обычно принимает аккредитованных дипломатов в Апостольском дворце Ватикана.