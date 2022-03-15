Папа Римский поддерживает однополые союзы

07:37 22 октября Киев, Украина

С момента избрания папой в 2013 году понтифик до сих пор не делал однозначных публичных заявлений на тему однополых союзов.

Впервые слова в поддержку легализации однополых браков прозвучали во время интервью для документального фильма "Франческо", рассказывающего о нем.

Об этом сообщает издание The New York Times.

“Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права”, — заявил Франциск

Добавим, в сентябре 2020 года в одном из интервью Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и секса “исходит напрямую от Бога”. Он выразил мнение, что осуждение любых удовольствий со стороны церкви было неправильным пониманием христианской морали.



Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.