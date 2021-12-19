Папа Римский о расследовании сексуальных насилий над несовершеннолетними со стороны французских священников

10:46 07 Декабрь Киев, Украина

Историческое расследование, проведенное под контролем независимой комиссии, подтвердило сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны священников во Франции в период с 1950-х по 2020 год.



«Когда мы проводим такого рода исследования, мы должны внимательно относиться к интерпретации, которую мы делаем», - сказал 84-летний понтифик репортерам на борту своего обратного рейса из поездки в Грецию.



«Жестокое обращение 100 лет назад, 70 лет назад было жестокостью. Но то, как оно переживается, отличается от сегодняшнего», - сказал он.



«Например, в случае жестокого обращения в церкви, позиция заключалась в том, чтобы скрыть это - позиция, которая, к сожалению, все еще существует сегодня в большом количестве семей».



Он добавил, что «историческую ситуацию» необходимо интерпретировать по стандартам времени.



/>Папа Римский, заявил, что еще не читал его сам, но обсудит его с французскими епископами, когда они посетят его.



Отметим, справиться с лавиной разоблачений о сексуальном насилии со стороны священников было одной из самых больших проблем, с которыми столкнулся Франциск, когда он был избран Папой в 2013 году.



Франсуа Дево, глава ассоциации жертв во Франции, выразил возмущение по поводу отсутствия у Папы интереса к французскому расследованию.