Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемыми

Папа Римский Франциск заявил, что поставки оружия в Украину морально допустимы, поскольку речь идёт о самозащите.
По его словам, защищаться законно, это входит в принципы «справедливой войны» Римско-католической церкви, допускающие пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора.
Также он посоветовал государствам больше размышлять над причинами конфликтов.
Производство оружия он назвал «согласием на убийство» и подчеркнул, что если бы в мире не производилось оружие в течение года, то можно было бы решить проблему голода.
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