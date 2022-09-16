Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемыми

11:31 16 сентября Киев, Украина

Папа Римский Франциск заявил, что поставки оружия в Украину морально допустимы, поскольку речь идёт о самозащите.

По его словам, защищаться законно, это входит в принципы «справедливой войны» Римско-католической церкви, допускающие пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора.

«Есть выражение „любовь к родине“: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — пояснил Папа.

Также он посоветовал государствам больше размышлять над причинами конфликтов.

«Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?» — спросил Франциск.

Производство оружия он назвал «согласием на убийство» и подчеркнул, что если бы в мире не производилось оружие в течение года, то можно было бы решить проблему голода.