Папа Римский Франциск призывает демонстрантов мирно говорить о своих проблемах

Папа Римский Франциск обратил внимание на акции протеста, которые наблюдается во многих частях мира, и призвал власти обеспечить полное уважение прав человека и гражданских свобод. Ранее он отреагировал на масштабные протесты в Беларуси.
Об этом информирует Радио Ватикан.
Франциск добавил, что многочисленные народные протесты выражают растущую озабоченность гражданского общества в особо критической политической и социальной ситуации.
Также он призвал демонстрантов мирно говорить о своих проблемах, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия, а власти "прислушаться к голосу своих сограждан и удовлетворить их законные чаяния, обеспечивая полное уважение правам человека и гражданским свободам".
Понтифик призвал церковную общину протестующих стран под руководством своих пасторов всегда работать для диалога, примирения и прощения.
Об этом информирует Радио Ватикан.
Франциск добавил, что многочисленные народные протесты выражают растущую озабоченность гражданского общества в особо критической политической и социальной ситуации.
Также он призвал демонстрантов мирно говорить о своих проблемах, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия, а власти "прислушаться к голосу своих сограждан и удовлетворить их законные чаяния, обеспечивая полное уважение правам человека и гражданским свободам".
Понтифик призвал церковную общину протестующих стран под руководством своих пасторов всегда работать для диалога, примирения и прощения.
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