Папа Римский Франциск призывает демонстрантов мирно говорить о своих проблемах

06:28 14 Сентябрь Киев, Украина

Папа Римский Франциск обратил внимание на акции протеста, которые наблюдается во многих частях мира, и призвал власти обеспечить полное уважение прав человека и гражданских свобод. Ранее он отреагировал на масштабные протесты в Беларуси. 

Об этом информирует Радио Ватикан.

Франциск добавил, что многочисленные народные протесты выражают растущую озабоченность гражданского общества в особо критической политической и социальной ситуации. 

Также он призвал демонстрантов мирно говорить о своих проблемах, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия, а власти "прислушаться к голосу своих сограждан и удовлетворить их законные чаяния, обеспечивая полное уважение правам человека и гражданским свободам". 

Понтифик призвал церковную общину протестующих стран под руководством своих пасторов всегда работать для диалога, примирения и прощения.