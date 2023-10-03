Папа Франциск предложил Католической церкви благословлять однополые пары

11:43 03 октября Киев, Украина

Папа Римский Франциск не против того, чтобы Католическая церковь благословляла однополые пары.

Об этом пишет BBC.



Отвечая группе кардиналов, обратившихся к нему за разъяснением по этому вопросу, понтифик сказал, что к любой просьбе о благословении следует относиться с "пастырским милосердием".

"Мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают", - сказал Франциск.

В то же время он добавил, что церковь все еще считает однополые отношения "объективно греховными" и не признает однополые браки. По его словам, церковь понимает брак как "стабильный и неразрывный союз между мужчиной и женщиной" и должен избегать "любого типа обряда или таинства, которые могут противоречить этому убеждению". И отметил, что "когда просят благословения, то выражают мольбы к Богу о помощи, просьбе жить лучше".



Папа Римский убежден, что церковь всегда должна подходить к своим отношениям с людьми с "добротой, терпением, пониманием, нежностью и поощрением". В Католической церкви благословение – это молитва или просьба, которую обычно произносит священнослужитель, с просьбой, чтобы Бог благосклонно посмотрел на людей, которых благословляют.



Епископы ряда стран, в частности Бельгии и Германии, начали позволять священникам благословлять однополые пары, но позиция церковных властей оставалась непонятной. В феврале 2023 г. чиновники Англиканской Церкви поддержали предложение разрешить молитвы благословения для однополых пар.