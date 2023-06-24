Паника в Кремле: у путина не исключают начало гражданской войны - СМИ

10:04 24 июня Киев, Украина

Сразу же, после заявления Евгения Пригожина о походе на россию для разборок с Минобороны рф, в администрации путина началась паника. Вечером в пятницу, 23 июня, "кремлевским старцам" было не до сна. Об этом сообщает российское издание Важные истории со ссылкой на источник, близкий к администрации президента рф.

"В администрации президента паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны", - говорится в сообщении.

Источник издания добавил, что в АП еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит. Там считают, что видео с якобы последствиями ракетного удара по расположению ЧВК Вагнер - инсценировка.

Напомним, в пятницу вечером в Telegram-каналах появились заявления Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны рф в ракетном ударе по лагерям ЧВК Вагнер. После этого Пригожин заявил, что снимает свои силы с фронта и ведет их разбираться с руководством Минобороны рф.