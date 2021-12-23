Палестина отзывает своего посла из ОАЭ

При посредничестве США был достигнут мир между ОАЭ и Израилем. Палестина негативно отреагировала на такое событие.
Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.
В заявлении Аббаса соглашение между Израилем и ОАЭ названо «предательством Иерусалима, аль-Аксы и палестинского дела».
В то же время министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти решили отозвать своего посла из ОАЭ.
В то же время министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти решили отозвать своего посла из ОАЭ.
Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке. Исторически должно быть сформировано на территориях Западного берега реки Иордан и в секторе Газа, а ее столицей должен быть Восточный Иерусалим, однако де-факто этого не существует — сектор Газа контролируется радикальной палестинской группировкой ХАМАС, а Западный берег реки Иордан постепенно захватывается Израилем. Палестина имеет статус страны-наблюдателя в ООН, а ее независимость признает 138 стран мира, среди которых и Украина.
- Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 13 августа договорились о нормализации отношений и возобновлении сотрудничества по всем отраслям, в частности об установлении дипломатических связей. В течение ближайших недель израильские и эмиратские делегации будут встречаться и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве.
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Палестина объявила о выходе из всех соглашений с Израилем и США
и США. Причиной стало заявление израильской стороны о намерении присоединить земли на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.
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