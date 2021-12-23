Палестина отзывает своего посла из ОАЭ

15:59 14 Август Киев, Украина

ОАЭ мир между и Израилем При посредничестве США был достигнут. Палестина негативно отреагировала на такое событие.

Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

«Руководство палестинцев отвергает и осуждает неожиданное трехстороннее заявление ОАЭ, Израиля и США», — отметил советник палестинского лидера Набил Абу Рудейна.

В заявлении Аббаса соглашение между Израилем и ОАЭ названо «предательством Иерусалима, аль-Аксы и палестинского дела».



В то же время министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти решили отозвать своего посла из ОАЭ.

«По указанию президента государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — пояснил он.

Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке. Исторически должно быть сформировано на территориях Западного берега реки Иордан и в секторе Газа, а ее столицей должен быть Восточный Иерусалим, однако де-факто этого не существует — сектор Газа контролируется радикальной палестинской группировкой ХАМАС, а Западный берег реки Иордан постепенно захватывается Израилем. Палестина имеет статус страны-наблюдателя в ООН, а ее независимость признает 138 стран мира, среди которых и Украина.



