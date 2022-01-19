Палата лордов Британии проголосовала за то, чтобы признать женоненавистничество преступлением ненависти

06:42 19 Январь Киев, Украина

Палата лордов Великобритании проголосовала за то, чтобы признать мизогинию (женоненавистничество) преступлением ненависти в Англии и Уэльсе. Решение было принято 242 голосами против 185.

Об этом сообщает Politico.

Законопроект теперь вернут в Палату общин, депутаты которой должны выразить свое мнение. Ранее, в октябре прошлого года, премьер-министр страны Борис Джонсон отклонил ходатайство о признании женоненавистника преступлением ненависти. Тогда он заявил, что вместо этого полиция должна сосредоточиться на "очень реальных преступлениях".

После того, как изменения вступят в силу, судьи смогут налагать более жесткие наказания, если докажут, что мотивом преступления было предубеждение в отношении женщин. Это также обяжет полицию фиксировать преступления, мотивированные ненавистью к полу или гендеру.

Как объясняют на фейсбук-странице инициативы "Разорви круг", женоненавистничество, или мизогиния, - это предвзятое и пренебрежительное отношение к женщинам:
“Оно может приобретать более мягкие формы, например как шутки о женской логике, навязывание роли хранительницы или сексуальная объективация в рекламе. А может буквально разрушать жизнь из-за терпения телесных наказаний, ограничения гражданских прав, выборочных абортов или убийства чести. Мизогиния свойственна не только мужчинам, воспитанным на гендерных стереотипах. Такое отношение женщины также демонстрируют друг другу".
 