Палата лордов Британии проголосовала за то, чтобы признать женоненавистничество преступлением ненависти

06:42 19 Январь Киев, Украина

Палата лордов Великобритании проголосовала за то, чтобы признать мизогинию (женоненавистничество) преступлением ненависти в Англии и Уэльсе. Решение было принято 242 голосами против 185.



Об этом сообщает Politico.



Законопроект теперь вернут в Палату общин, депутаты которой должны выразить свое мнение. Ранее, в октябре прошлого года, премьер-министр страны Борис Джонсон отклонил ходатайство о признании женоненавистника преступлением ненависти. Тогда он заявил, что вместо этого полиция должна сосредоточиться на "очень реальных преступлениях".



После того, как изменения вступят в силу, судьи смогут налагать более жесткие наказания, если докажут, что мотивом преступления было предубеждение в отношении женщин. Это также обяжет полицию фиксировать преступления, мотивированные ненавистью к полу или гендеру.



Как объясняют на фейсбук-странице инициативы "Разорви круг", женоненавистничество, или мизогиния, - это предвзятое и пренебрежительное отношение к женщинам: