Пакистанку приговорили к смертной казни за богохульство в мессенджере

В Пакистане суд приговорил к смертной казни женщину за то, что она якобы распространяла оскорбительные изображения пророка Мухаммеда в мессенджере.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам 26-летней Аники Атики, в 2019 году она познакомилась с Хаснатом Фаруком на платформе многопользовательской онлайн-игры. Впоследствии они начали общаться в мессенджере WhatsApp, но в переписке, как утверждает Фарук, обвиняемая поделилась с ним богохульным изображением пророка Мухаммеда. Подобное изображение она якобы использовала как статус в мессенджере и отказалась удалять.
Атика, исповедующая ислам, утверждает, что Фарук подставил ее через оскорбление, потому что она отказалась общаться с ним.
Суд первой инстанции в городе Равалпинди пришел к выводу, что девушка "сознательно и намеренно оскверняла священных праведников и оскорбляла религиозные убеждения мусульман", а потому приговорил к смертной казни за богохульство. Данные по приговору отличаются: к примеру издание The Guardian сообщает, что Атика приговорена к 20 годам тюрьмы и казни.
Приговор суда можно обжаловать в Высоком суде Лахора, решение которого также подлежит обжалованию.
В Пакистане действуют одни из самых строгих в мире законов о богохульстве, а сама тема очень чувствительна в обществе. Также в 2016 году в стране был принят закон о предотвращении электронных преступлений, расширивший полномочия правительства в сфере контроля контента, который размещают в соцсетях.
По данным Al Jazeera, с 1990 года по меньшей мере 80 человек в Пакистане убили из-за богохульства, а среди жертв, которых не всегда наказывает суд, есть не только те, кто совершали "преступление", но и их родные, адвокаты и даже судьи, рассматривающие соответствующие дела.
Последний известный случай самосуда, связанный с богохульством, произошел в декабре прошлого года в восточном городе Сиалкот. Там толпа забила до смерти и сжег тело менеджера текстильной фабрики, потому что его обвинили в богохульстве.
Напомним, что только в начале прошлого года в Пакистане запретили казнить людей с психическими расстройствами. До сих пор получить смертный приговор в стране можно за 33 преступления, в частности, за убийство, групповое изнасилование или похищение людей, а также за гомосексуальные отношения, которые власти считают незаконными.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам 26-летней Аники Атики, в 2019 году она познакомилась с Хаснатом Фаруком на платформе многопользовательской онлайн-игры. Впоследствии они начали общаться в мессенджере WhatsApp, но в переписке, как утверждает Фарук, обвиняемая поделилась с ним богохульным изображением пророка Мухаммеда. Подобное изображение она якобы использовала как статус в мессенджере и отказалась удалять.
Атика, исповедующая ислам, утверждает, что Фарук подставил ее через оскорбление, потому что она отказалась общаться с ним.
Суд первой инстанции в городе Равалпинди пришел к выводу, что девушка "сознательно и намеренно оскверняла священных праведников и оскорбляла религиозные убеждения мусульман", а потому приговорил к смертной казни за богохульство. Данные по приговору отличаются: к примеру издание The Guardian сообщает, что Атика приговорена к 20 годам тюрьмы и казни.
Приговор суда можно обжаловать в Высоком суде Лахора, решение которого также подлежит обжалованию.
В Пакистане действуют одни из самых строгих в мире законов о богохульстве, а сама тема очень чувствительна в обществе. Также в 2016 году в стране был принят закон о предотвращении электронных преступлений, расширивший полномочия правительства в сфере контроля контента, который размещают в соцсетях.
По данным Al Jazeera, с 1990 года по меньшей мере 80 человек в Пакистане убили из-за богохульства, а среди жертв, которых не всегда наказывает суд, есть не только те, кто совершали "преступление", но и их родные, адвокаты и даже судьи, рассматривающие соответствующие дела.
Последний известный случай самосуда, связанный с богохульством, произошел в декабре прошлого года в восточном городе Сиалкот. Там толпа забила до смерти и сжег тело менеджера текстильной фабрики, потому что его обвинили в богохульстве.
Напомним, что только в начале прошлого года в Пакистане запретили казнить людей с психическими расстройствами. До сих пор получить смертный приговор в стране можно за 33 преступления, в частности, за убийство, групповое изнасилование или похищение людей, а также за гомосексуальные отношения, которые власти считают незаконными.
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