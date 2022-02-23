Пакистан ужесточает закон против фейковых новостей

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Поправки к так называемому Закону о предотвращении электронных преступлений, внесенные президентским указом, сделали распространение ложных новостей или клевету в Интернете на любое лицо или государственное учреждение правонарушением, за которое не предусмотрено освобождение под залог. Пакистан подвергается критике за ужесточение спорного закона о киберпреступности, который позволяет любому человеку подать жалобу на публикацию так называемых фейковых новостей в Twitter и Facebook, а также за увеличение срока тюремного заключения с трех до пяти лет для тех, кто признан виновным.Поправки к так называемому Закону о предотвращении электронных преступлений, внесенные президентским указом, сделали распространение ложных новостей или клевету в Интернете на любое лицо или государственное учреждение правонарушением, за которое не предусмотрено освобождение под залог.

«Было важно принять это постановление, чтобы обуздать клевету. Распространение фейковых новостей теперь станет уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до пяти лет», — заявил федеральный министр юстиции и права Фарох Насим.

Политические оппоненты и защитники свободы слова осудили этот шаг как попытку правительства премьер-министра Имрана Хана задушить свободу выражения мнений.



Закон об уголовной ответственности за диффамацию был первоначально принят в 2016 году правительством бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и тогда подвергся резкой критике как нападение на инакомыслие и политических соперников.



Марриум Аурангзеб, представитель оппозиционной Пакистанской мусульманской партии «Лига-Н», возглавляемой Шарифом, раскритиковала правительство за «драконовские и черные» поправки к закону. Она сообщила журналистам в Исламабаде, что поправки наделяют федеральные власти широкими полномочиями задерживать любого по обвинениям в распространении фейковых новостей.



В заявлении Федерального союза журналистов Пакистана говорится, что действия правительства подрывающие свободу СМИ «неоправданны и прискорбны».



Этот недемократический акт «неизбежно будет использован для подавления инакомыслящих и критиков правительства и государственных институтов», заявил независимый правозащитник из Комиссии по правам человека Пакистана.



Рима Омер, юрисконсульт Международной комиссии юристов по Южной Азии, заявила, что поправки сделали действующий закон «более репрессивным».

«Это произошло в то время, когда существует глобальное движение против законов об уголовной ответственности за диффамацию, поскольку такие законы считаются несовместимыми со свободой слова», — написал Омер в Twitter.

Защищая постановление Насим признал, что недавняя дезинформация через сообщения в социальных сетях о предполагаемом расколе между Ханом и первой леди, а также использование оскорбительных выражений в адрес недавно вышедшего в отставку главного судьи Пакистана спровоцировали правительство ужесточить меры.