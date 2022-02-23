Пакистан позволил Индии доставить продовольственную помощь Афганистану

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Зерно транспортируется через



Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла приветствовал колонну из 50 афганских грузовиков с примерно 2500 тоннами пшеницы и транспарантами с надписью «Подарок народа Индии народу Афганистана» на границе Аттари-Вагах (переход между Индией и Пакистаном).



Пшеница будет передана в Джелалабаде Всемирной продовольственной программе ООН, с которой Индия подписала договор о распределении помощи в Афганистане.



Пограничный переход Аттари-Вагах был практически закрыт для всего экспорта из Индии с августа 2019 года, когда Исламабад приостановил торговые связи с Нью-Дели, но по запросу из Нью-Дели Исламабад разрешил отгрузку через свою территорию.



Однако им потребовалось почти три месяца, чтобы разобраться с логистикой перевозки.



Согласно сообщениям, перевозят пшеницу афганские грузовики, потому что Исламабад не хотел, чтобы индийские грузовики проезжали через его территорию. Пакистан заявил, что открывает сухопутный маршрут в качестве исключения для гуманитарной помощи.



Шрингла сказал, что Индия выполнит свое обязательство по поставке 50 000 тонн пшеницы в течение двух-трех месяцев. Индия отправила первую партию пшеницы в размере 50 000 тонн, которую она обязалась передать Афганистану , где более половины страны борется с голодом.Зерно транспортируется через Пакистан , что является редким случаем, когда заклятые соперники забывают о своих разногласиях, чтобы позволить отчаянно необходимой гуманитарной помощи добраться до охваченного конфликтом Афганистана.Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла приветствовал колонну из 50 афганских грузовиков с примерно 2500 тоннами пшеницы и транспарантами с надписью «Подарок народа Индии народу Афганистана» на границе Аттари-Вагах (переход между Индией и Пакистаном).Пшеница будет передана в Джелалабаде Всемирной продовольственной программе ООН, с которой Индия подписала договор о распределении помощи в Афганистане.Пограничный переход Аттари-Вагах был практически закрыт для всего экспорта из Индии с августа 2019 года, когда Исламабад приостановил торговые связи с Нью-Дели, но по запросу из Нью-Дели Исламабад разрешил отгрузку через свою территорию.Однако им потребовалось почти три месяца, чтобы разобраться с логистикой перевозки.Согласно сообщениям, перевозят пшеницу афганские грузовики, потому что Исламабад не хотел, чтобы индийские грузовики проезжали через его территорию. Пакистан заявил, что открывает сухопутный маршрут в качестве исключения для гуманитарной помощи.Шрингла сказал, что Индия выполнит свое обязательство по поставке 50 000 тонн пшеницы в течение двух-трех месяцев.

В твите назначенный администрацией Карзая послом Афганистана в Индии Фарид Мамундзай, присутствовавший на церемонии выезда грузовиков, сказал: «Я благодарю правительство Индии за щедрость, проявленную в то время, когда более 20 миллионов афганцев находятся в бедственном положении. столкнулись с кризисом или худшим уровнем отсутствия продовольственной безопасности за более чем три десятилетия». Он сказал, что пшеница, предоставленная Индией, является «одним из крупнейших продовольственных вкладов, сделанных любой страной в этот трудный час».



Директор Всемирной продовольственной программы в Индии Бишоу Параджули, также присутствовавший на церемонии, сказал: «Вся помощь, которую получит Афганистан, будет чрезвычайно ценной, и поэтому эта помощь, поступающая из Индии, действительно своевременна и очень важна».



После того, как в прошлом году талибы захватили Афганистан, Индия, которая помогала строить ключевые проекты развития в стране, была в значительной степени отодвинута на второй план и приостановила свое дипломатическое присутствие в Кабуле.



Однако Нью-Дели подтвердил, что продолжит гуманитарную помощь Афганистану, а министерство иностранных дел Индии заявило, что «по-прежнему привержено своим особым отношениям с народом Афганистана».



В своем годовом бюджете, представленном ранее в этом месяце, Индия также выделила около 26,5 млн долларов на помощь Афганистану, но эта цифра ниже по сравнению с прошлым годом, когда она выделила 40 млн долларов.



Политологи говорят, что гуманитарная помощь является для Индии дипломатическим путем для установления некоторых связей с талибами, которые приветствовали предложение Индии о помощи.



В январе Организация Объединенных Наций запросила у международного сообщества 4,4 миллиарда долларов для Афганистана на 2022 год — это самый крупный призыв о гуманитарной помощи для одной страны.



Агентства ООН по оказанию помощи охарактеризовали бедственное положение Афганистана как один из самых быстрорастущих гуманитарных кризисов в мире.



По данным Всемирной продовольственной программы, около 23 миллионов человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а 9 миллионов находятся на грани голодной смерти.