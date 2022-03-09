Пакистан: охранник представился врачом и сделал операцию женщине

80-летняя пациентка больницы скончалась после того, как охранник выдал себя за врача и сделал ей операцию, чтобы заработать деньги.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что охранник Мухаммад Вахид Батт вошел в доверие к родным пациентки Шамимы и предложил провести операцию на спине. Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал женщину в паре с больничным техником. После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны, за что также брал деньги.
Через какое-то время кровотечение и боли у женщины усилились, и родственники доставили ее в больницу. Однако спасти женщину не удалось.
После смерти пациентки выяснилось, что ее оперировал Батт, и это не первый случай, когда он выдавал себя за врача. Как рассказали сотрудники больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.
Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что охранник Мухаммад Вахид Батт вошел в доверие к родным пациентки Шамимы и предложил провести операцию на спине. Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал женщину в паре с больничным техником. После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны, за что также брал деньги.
Через какое-то время кровотечение и боли у женщины усилились, и родственники доставили ее в больницу. Однако спасти женщину не удалось.
После смерти пациентки выяснилось, что ее оперировал Батт, и это не первый случай, когда он выдавал себя за врача. Как рассказали сотрудники больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.
Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.
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