Пакет военной помощи в $ 3 млрд содержит большое количество бронетехники

12:38 07 января Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на три млрд долларов. Партнеры впервые предоставят бронемашины M2 Bradley. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер на брифинге 6 января.

По ее словам, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

"Как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила Карина Жан-Пьер.

Позже Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.

В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.

Также США пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP), 138 бронеавтомобилей HUMVEES, 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.

Пакет помощи также включает:

70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;

500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10 000 - 120-мм минометных мин;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;

4000 авиационных ракет Zuni;

около 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley