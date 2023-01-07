Пакет военной помощи в $ 3 млрд содержит большое количество бронетехники

Соединенные Штаты Америки объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на три млрд долларов. Партнеры впервые предоставят бронемашины M2 Bradley. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер на брифинге 6 января.
По ее словам, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.
Позже Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.
В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.
Также США пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP), 138 бронеавтомобилей HUMVEES, 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.
Пакет помощи также включает:
- 70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
- 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 000 - 120-мм минометных мин;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- около 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные мины Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запасные части и другое полевое снаряжение.
Напомним, ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley
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