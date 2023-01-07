Пакет военной помощи в $ 3 млрд содержит большое количество бронетехники

12:38 07 января Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на три млрд долларов. Партнеры впервые предоставят бронемашины M2 Bradley. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер на брифинге 6 января.

По ее словам, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

"Как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила Карина Жан-Пьер.

Позже Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.

В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.

Партнеры впервые предоставят бронемашины M2 Bradley

Также США пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP), 138 бронеавтомобилей HUMVEES, 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.

Пакет помощи также включает:

  • 70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 000 - 120-мм минометных мин;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley

 