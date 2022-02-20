Падение фуникулера в Италии: задержаны причастные к аварии

10:15 26 Май Киев, Украина

Согласно результатам расследования, падение кабины фуникулера на горе Моттароне в Италии произошло из-за заблокированной системы экстренного торможения. Правоохранители задержали причастных к преступной халатности.



Об этом сообщает RaiNews в среду, 26 мая.



Указано, что речь идет о Луиджи Нерини, владельце компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, соединяющую город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне, а также двух руководящих сотрудников этой фирмы. Сейчас все они находятся в тюрьме.



Накануне сотрудники Ferrovie Mottarone были вызваны на допрос в казарму карабинеров Стрезы, где в течение 12 часов давали показания относительно всех обстоятельств, связанных с трагедией.



Также в результате технических исследований, проведенных экспертами, выяснилось, что авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована. В прокуратуре считают, что сделано это было сознательно, чтобы избежать неожиданных остановок в работе фуникулера, который не находился в должном техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла предотвратить гибель людей в случае разрыва троса, была отключена.



По информации прокуратуры, после возобновления работы фуникулера в начале мая технические службы компании Ferrovie Mottarone провели определенные работы и устранили некоторые имевшиеся проблемы, однако этого было недостаточно.