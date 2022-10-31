Падение моста в Индии: количество жертв возросло до более чем сотни

13:36 31 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Из-за падения моста в Индии в штате Гуджарат на западе страны погибли по меньшей мере 132 человека.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

"Количество погибших в результате обрушения моста возросло до 132 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сказал высокопоставленный чиновник штата Шри Мучхар.

Он добавил, что количество жертв может увеличиться.



По словам Мучхара, служащие Вооруженных сил, а также национальные группы по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций из близлежащих районов направлены на поиск пропавших без вести и оказание помощи в спасательных операциях.



Вантовый мост, построенный еще в XIX веке, упал только через неделю после того, как было объявлено о завершении его ремонта.

"На прошлой неделе был произведен ремонт. Мы тоже шокированы. Мы изучаем этот вопрос. Правительство берет на себя ответственность за эту трагедию", — заявил в комментарии министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерджа.

В момент падения на мосту находились около 500 человек. Они праздновали Дивали - фестиваль огней, а также отмечали традиционный индуистский праздник Чхатх.