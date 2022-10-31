Падение моста в Индии: количество жертв возросло до более чем сотни

Из-за падения моста в Индии в штате Гуджарат на западе страны погибли по меньшей мере 132 человека.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Он добавил, что количество жертв может увеличиться.
По словам Мучхара, служащие Вооруженных сил, а также национальные группы по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций из близлежащих районов направлены на поиск пропавших без вести и оказание помощи в спасательных операциях.
Вантовый мост, построенный еще в XIX веке, упал только через неделю после того, как было объявлено о завершении его ремонта.
По словам Мучхара, служащие Вооруженных сил, а также национальные группы по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций из близлежащих районов направлены на поиск пропавших без вести и оказание помощи в спасательных операциях.
Вантовый мост, построенный еще в XIX веке, упал только через неделю после того, как было объявлено о завершении его ремонта.
В момент падения на мосту находились около 500 человек. Они праздновали Дивали - фестиваль огней, а также отмечали традиционный индуистский праздник Чхатх.
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