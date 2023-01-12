Озоновый слой может восстановиться через два десятилетия – исследование ООН

Озоновый слой может восстановиться спустя два десятилетия, к такому выводу пришли исследователи из Организаций Объединенных Наций, пишет BBC.
Уменьшению ущерба озоновому слою способствовали человеческие действия за последние 36 лет. Международное соглашение 1987 года о прекращении использования вредных химикатов, повреждавших слой, было успешным, говорится в основной оценке ООН.
Наибольшую дыру в озоновом слое зафиксировали в 2000 году над Антарктикой (по размеру дыра была как три Гренландии).
Согласно выводам ООН, если люди будут действовать так в дальнейшем, то озоновый слой будет восстановлен полностью в разных точках и в разных местах. В 2066 году прогнозируют возобновление над Антарктикой, где разрушение озонового слоя было самым большим. В 2045 – над Арктикой, а примерно через два десятилетия – везде.
Озоновый слой – это тонкая часть земной атмосферы, которая поглощает большую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Он начал разрушаться в 1970 годах. Ультрафиолетовое излучение может достигать поверхности Земли и наносить потенциальный вред людям и другим живым существам. Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК и вызвать солнечные ожоги, увеличивая долгосрочный риск таких проблем, как рак кожи.
Уменьшению ущерба озоновому слою способствовали человеческие действия за последние 36 лет. Международное соглашение 1987 года о прекращении использования вредных химикатов, повреждавших слой, было успешным, говорится в основной оценке ООН.
Наибольшую дыру в озоновом слое зафиксировали в 2000 году над Антарктикой (по размеру дыра была как три Гренландии).
Согласно выводам ООН, если люди будут действовать так в дальнейшем, то озоновый слой будет восстановлен полностью в разных точках и в разных местах. В 2066 году прогнозируют возобновление над Антарктикой, где разрушение озонового слоя было самым большим. В 2045 – над Арктикой, а примерно через два десятилетия – везде.
Озоновый слой – это тонкая часть земной атмосферы, которая поглощает большую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Он начал разрушаться в 1970 годах. Ультрафиолетовое излучение может достигать поверхности Земли и наносить потенциальный вред людям и другим живым существам. Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК и вызвать солнечные ожоги, увеличивая долгосрочный риск таких проблем, как рак кожи.
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