Ответные санкции Лукашенко

18:04 17 ноября Киев, Украина

Правительство Беларуси, с подачи Александра Лукашенка, приняло решение расширить санкционный список против высокопоставленных чиновников Евросоюза и Канады.
Об этом сообщает госагентство БелТА.

Так в Беларуси отреагировали на расширение санкций против режима Александра Лукашенко. В МИД страны заявили, что у санкций нет перспектив и они будут иметь только негативный эффект для всех сторон.

«Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», — заявили в МИД Беларуси.

Список чиновников, против которых ввели санкции, ведомство не опубликовало.