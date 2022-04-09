Ответные санкции Лукашенко

Правительство Беларуси, с подачи Александра Лукашенка, приняло решение расширить санкционный список против высокопоставленных чиновников Евросоюза и Канады.
Об этом сообщает госагентство БелТА.
Так в Беларуси отреагировали на расширение санкций против режима Александра Лукашенко. В МИД страны заявили, что у санкций нет перспектив и они будут иметь только негативный эффект для всех сторон.
Так в Беларуси отреагировали на расширение санкций против режима Александра Лукашенко. В МИД страны заявили, что у санкций нет перспектив и они будут иметь только негативный эффект для всех сторон.
«Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», — заявили в МИД Беларуси.
Список чиновников, против которых ввели санкции, ведомство не опубликовало.
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