Ответные санкции Лукашенко

18:04 17 ноября Киев, Украина

Правительство Беларуси, с подачи Александра Лукашенка, приняло решение расширить санкционный список против высокопоставленных чиновников Евросоюза и Канады.

Об этом сообщает госагентство БелТА.



Так в Беларуси отреагировали на расширение санкций против режима Александра Лукашенко. В МИД страны заявили, что у санкций нет перспектив и они будут иметь только негативный эффект для всех сторон.