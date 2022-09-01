"Ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона": Китай начал новые учения близ Тайваня

После визита на Тайвань американских конгрессменов, который прошел вчера, 14 августа, народно-освободительная армия Китая начала новые военные учения возле возле острова.
Представитель Восточной зоны боевого командования армии Ши И назвал учения «ответом на сговор Тайбэя и Вашингтона», а задачей - «повышение боеготовности» в целях «сохранения национального суверенитета, мира и стабильности в окрестностях Тайваньского пролива». Как долго они продлятся и сколько человек в них участвует, не уточняется.
Представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия продолжает тренироваться, чтобы «решительно пресечь любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство».
Конгрессмены, такие как Эд Марки, посещающие Тайваньский регион, грубо нарушают «принцип одного Китая», и это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая и показывает истинную роль США как нарушителя стабильности в Тайваньском проливе.
МИД Китая также раскритиковал действия США и призвал Вашингтон «перестать двигаться в неправильном направлении».
Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) прибыла с двухдневным визитом на Тайвань 14 августа. В нее вошли пять политиков, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Поездка конгрессменов не анонсировалась. В ходе визита они планируют обсудить с руководством острова отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности, торговли и инвестиций.
Конгрессмены прибыли в Тайбэй менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Визит политика вызвал резко негативную реакцию Пекина. В ответ Китай провел вокруг острова самые масштабные в истории учения и ввел персональные и экономические санкции.
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