Отправит ли Лукашенко свои войска на войну против Украины

Испытавшие на себе тяготы второй мировой войны, так же, как и украинцы, белорусы не хотят верить, что Беларусь все-таки примет участие в российской спецоперации в Украине.
В Беларуси все знают памятник русско-белорусско-украинской дружбы «Три сестры». Монумент, посвященный сплоченности трех народов: русского, украинского и белорусского, установлен на стыке границ трех государств. Поэтому участие в военном конфликте, особенно против Украины, все сложнее объяснять не только сторонникам Лукашенко, но и остальным белорусам.
По словам директора института политических исследований «Политическая сфера» Андрея Казакевича, «угроза войны вызывает недовольство и тревожность среди людей разных политических взглядов, потому что традиционно белорусы против участия в военных действиях. И хотя преданный Лукашенко электорат, а это 12-15% населения, поддерживает его, но среди остального населения можно наблюдать снижение доверия и лояльности к режиму».
4 марта Александр Лукашенко заявил: «Иногда обидно, что я изо дня в день продолжаю убеждать, что мы никуда не пойдём, мы будем защищать нашу землю. Если вы меня не слышите, то вам впору выбирать нового президента. Я знаю, что такое наши дети. У меня нет необходимости и желания посылать их на какую-то войну», — подчеркнув, что белорусская армия нужна дома, так как прикрывает собой спины русских солдат с западного направления.
Однако Вадим Прокопьев, бывший белорусский ресторатор, автор видеоблога «Радио Гаага», считает, что сценарий, когда Лукашенко все-таки отправит войска в Украину, чтобы отрезать ее от европейских поставок оружия, вполне возможен, так как Беларусь уже глубоко увязла в отношениях с Москвой.
По словам директора института политических исследований «Политическая сфера» Андрея Казакевича, «угроза войны вызывает недовольство и тревожность среди людей разных политических взглядов, потому что традиционно белорусы против участия в военных действиях. И хотя преданный Лукашенко электорат, а это 12-15% населения, поддерживает его, но среди остального населения можно наблюдать снижение доверия и лояльности к режиму».
4 марта Александр Лукашенко заявил: «Иногда обидно, что я изо дня в день продолжаю убеждать, что мы никуда не пойдём, мы будем защищать нашу землю. Если вы меня не слышите, то вам впору выбирать нового президента. Я знаю, что такое наши дети. У меня нет необходимости и желания посылать их на какую-то войну», — подчеркнув, что белорусская армия нужна дома, так как прикрывает собой спины русских солдат с западного направления.
Однако Вадим Прокопьев, бывший белорусский ресторатор, автор видеоблога «Радио Гаага», считает, что сценарий, когда Лукашенко все-таки отправит войска в Украину, чтобы отрезать ее от европейских поставок оружия, вполне возможен, так как Беларусь уже глубоко увязла в отношениях с Москвой.
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