17:04 23 августа Киев, Украина

59% россиян негативно относится к западным ценностям, в том числе к демократии, остальной 41% людей считает, что россия может взять от Запада много полезного.

Об этом свидетельствуют результаты опрос а всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди противников всего западного: активные телезрители (78%), обладатели плохого образования (83%), жители небольших населенных пунктов (64-65%), пожилые люди (70%).

Приверженцами идеи, что россия может взять от Запада много полезного, в первую очередь являются молодые респонденты до 34 лет (50-55%), жители крупных городов (42-43%) и пользователи интернета (48%). Среди граждан с высшим образованием 40% высказали лояльность западному образу жизни и мышления.

«Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян», — констатировали социологи.

В феврале ВЦИОМ проводил соцопрос об отношении жителей страны к военному конфликту между россией и Украиной. Более половины россиян в возрасте 18–24 лет и 45% граждан 25–34 лет выступали против боевых действий, однако эти данные не были отражены в пресс-релизе организации — в нем говорилось о 64-процентной поддержке «спецоперации», позже эта цифра выросла до 72%. Соцопросы от ФОМ также показали, что в марте среди молодежи войну не поддерживали 68–73% опрошенных.